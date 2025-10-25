Ventimiglia, caso 'Rivieracqua, la Lega risponde al PD: “Abbiamo agito con concretezza, il nuovo sportello è realtà”

"Di fronte alla richiesta di 'assunzione di responsabilità' avanzata dal Partito Democratico, noi abbiamo risposto con i fatti. Proprio nel giorno in cui il PD usciva a mezzo stampa con le sue dichiarazioni, il sindaco Flavio Di Muro, l’assessore Domenic Calimera e il consigliere delegato Simone Bertolucci incontravano i vertici del Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua". Così replica la Lega di Ventimiglia replica al Partito Democratico della città di confine sulle tensioni all’ufficio di Rivieracqua.



"È evidente che il 'peso politico' - continua la nota - che il PD ritiene inesistente si è invece fatto sentire, portando a un risultato concreto e fondamentale per tutta la cittadinanza. Come ricordato dal sindaco, il Comune ha già fatto la propria parte in questi mesi mettendo a disposizione un locale gratuito all’interno del Palazzo Comunale. Oggi possiamo annunciare l’apertura di un nuovo sportello di Rivieraqua, attivo cinque giorni a settimana al posto degli attuali tre, con orario ampliato dalle 8.30 alle 12.00. Non solo: oltre allo sportellista sarà presente anche un operatore di back office, pronto a intervenire in caso di code o necessità operative, così da rendere il servizio più efficiente e vicino ai cittadini".



Durante l’incontro con i vertici dell’azienda è stata inoltre condivisa la creazione di un tavolo tecnico che verrà convocato a breve, a margine del quale l’Amministrazione presenterà un piano dettagliato degli interventi ritenuti più urgenti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle frazioni, che più di altre necessitano di lavori e manutenzioni da parte di Rivieracqua.



“Si è trattato di un dialogo proficuo e costruttivo, che continuerà con l’unico obiettivo di tutelare gli utenti e la cittadinanza ventimigliese - dichiara il consigliere Simone Bertolucci. Respingiamo dunque con fermezza le accuse di immobilismo o incapacità e invitiamo il PD a scusarsi: il risultato ottenuto è stato apprezzato da molti sindaci del comprensorio. La Lega Ventimiglia, come prima forza di maggioranza, continuerà, come sempre, a lavorare con serietà, concretezza e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della città”.