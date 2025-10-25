La sua musica è un piccolo terremoto gentile: Anna Castiglia, la leggerezza del Sud che illumina l’Ariston (Foto)

C’è una voce che arriva da lontano, da quella Sicilia dove il mare sa di sale e di calore. È la voce di Anna Castiglia, rivelazione del Premio Tenco 2025 e vincitrice della Targa come migliore opera prima con 'Mi piace'. Sul palco dell’Ariston è salita con passo deciso e sorriso timido, portando con sé il ritmo del tip tap, la forza della sua terra e un’ironia che disarma.

“Essere qui è un onore immenso — ha detto — Tenco viene ricordato come il Leopardi della musica, ma era divertentissimo. Mi ha aperto un mondo”. E quel mondo, ieri sera, lo ha fatto rivivere. Castiglia è una di quelle artiste che non imitano nessuno, che trasformano il quotidiano in poesia. La sua musica è un piccolo terremoto gentile: dentro ci sono la Sicilia, la femminilità, la fatica e la leggerezza, il bisogno di dire e di cantare senza chiedere permesso. Sul palco ha portato canzoni che sanno di strada e di intimità, di malinconia e di forza. Il pubblico l’ha seguita in silenzio, come si ascolta una confessione. Poi l’ha travolta di applausi, forse perché in lei si riconosce qualcosa di vero, di ancora puro.

Nel firmamento del Tenco, dove convivono memoria e rivoluzione, Anna Castiglia è la stella nuova: quella che non grida, ma brilla. Con il suo Mi piace ha riscritto il vocabolario della canzone d’autore al femminile, mescolando ironia e intensità, ritmo e poesia, come se il Sud — il suo Sud — fosse improvvisamente tornato al centro della scena. L’Ariston, per una sera, ha avuto il suo accento catanese. E la musica italiana, la sua nuova promessa.

(Foto Erika Bonazinga)