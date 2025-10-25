Stanotte tornerà in vigore l'ora solare: ecco come e quando spostare le lancette

Nella notte tra oggi e domani torna l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2. Un piccolo cambiamento che segna ufficialmente la fine dell’ora legale e l’ingresso nel periodo invernale. Il passaggio consente di guadagnare un’ora di sonno, ma comporta anche giornate più corte: il sole sorgerà prima al mattino, ma il tramonto arriverà un’ora prima. Il risultato è che, se da un lato ci si sveglierà con più luce, dall’altro le serate saranno più buie già nel tardo pomeriggio.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si tornerà infatti all’ora legale, spostando di nuovo le lancette in avanti di un’ora. Il cambio dell’ora, introdotto per sfruttare meglio la luce naturale e ridurre i consumi energetici, negli ultimi anni è tornato al centro del dibattito europeo: alcuni Paesi chiedono di abolirlo del tutto, mantenendo un solo orario per tutto l’anno. L’Unione Europea ha avviato una discussione sul tema, ma al momento non è stata presa una decisione definitiva.

Intanto, per questa notte, l’appuntamento è con il consueto rituale autunnale: spostare le lancette indietro e godersi un’ora di sonno in più.