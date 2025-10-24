Bordighera: gara pubblica per la vendita di un terreno in Corso Europa

Il Comune di Bordighera ha avviato la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’alienazione di un terreno ubicato in corso Europa (iscritto al catasto terreni Foglio 8, censuario di Bordighera, particella 1034), con superficie catastale di 168 mq.
L’importo di vendita è di € 12.000 salvo rialzo in sede di gara.
Il termine ultimo per la partecipazione alla procedura è fissato alle ore 12.00 del giorno 14 novembre 2025; la documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Bordighera, via XX settembre n. 32, 18012 Bordighera (IM) – Alla C.a. Servizio Patrimonio. Ogni altra modalità di presentazione del plico, ivi inclusa la posta elettronica certificata, verrà considerata non valida.
L’avviso pubblico, contenente tutte le informazioni in merito, è online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera al link https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/patrimonio-procedura-di-gara-per-lalienazione-di-area-urbana-sita-in-corso-europa/