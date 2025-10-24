 / Attualità

Attualità | 24 ottobre 2025, 09:00

Nel fine settimana attenzione al cambio d'ora e alle giornate più corte: le raccomandazioni del Soccorso Alpino

Invita gli escursionisti a godersi l'escursione, ma non dimenticare di essere attenti al tempo e alle condizioni meteorologiche

Nel prossimo fine settimana, l'ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell'entroterra e nei  boschi della Liguria la raccomandazione è essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo e essere di ritorno prima del tramonto. Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate: in questa situazione  orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato.

I consigli del Soccorso Alpino sono:
- Pianificare l' itinerario con attenzione
- Partire presto per avere abbastanza tempo
- Portare una torcia o una luce di emergenza
- Informare qualcuno dell' itinerario e dell'orario previsto di ritorno

Il Soccorso alpino e speleologico Liguria invita gli escursionisti a godersi l'escursione, ma non dimenticare di essere attenti al tempo e alle condizioni meteorologiche.

