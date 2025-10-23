"Passi di legalità" per una Sanremo più sicura: una settantina i partecipanti alla 'passeggiata' (Foto e video)

Una camminata per le vie del centro, simbolica ma dal forte valore civile, ha attraversato le vie di Sanremo. Partenza e arrivo in piazza Colombo, la “Passeggiata della legalità” organizzata dal gruppo Imprese per Sanremo dopo gli episodi di violenza che, nelle scorse settimane, avevano scosso la città.

Circa una settantina di sanremesi hanno sfilato, nonostante le forti raffiche di vento, sventolando le bandiere italiane. Nessun colore politico, ribadiscono gli organizzatori, che sottolineano il messaggio che vogliono lanciare con questa camminata: "Siamo venuti questa sera - commentano gli associati - per rivendicare la sicurezza della gente che vive a Sanremo. Non rappresentiamo nessun colore politico, ma ci interessa affrontare il degrado di Sanremo, che è una città importante e merita di essere sicura. Siamo anche un po' rammaricati del fatto che dell'amministrazione nessuno si sia presentato, anche se li avevamo invitati".

Il percorso ha toccato corso Garibaldi, via Fiume, via Roma (attraverso la pista ciclabile), piazza Bresca, corso Mombello, via Feraldi, via Corradi e piazza San Siro, fino a via Matteotti, per poi rientrare in piazza Colombo. Un tragitto nel cuore di Sanremo, tra i luoghi simbolo della vita quotidiana, del commercio e dell’identità cittadina, che per una sera si sono riempiti di persone unite da un messaggio comune.

L’obiettivo, ampiamente condiviso dai partecipanti, è stato quello di riappropriarsi degli spazi urbani e riaffermare un senso di comunità, in una città che, dopo le recenti risse e gli episodi di microcriminalità, sente il bisogno di ritrovare serenità e sicurezza. Non una protesta, come hanno più volte sottolineato gli organizzatori, ma un momento di coesione per dire che Sanremo appartiene ai suoi cittadini, alle famiglie, ai giovani e a chi ogni giorno vive e lavora in città.