Bordighera, Dario Daniele presenta il suo viaggio nel cuore del Monte Athos: immagini, spiritualità e silenzi millenari

Verrà presentata anche a Bordighera la nuova opera dello scrittore sanremese Dario Daniele dal titolo ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’, edita da TS Edizioni di Milano. Si tratta di un reportage ricco di immagini (è presente un inserto fotografico a colori) e disegni (realizzati da Federico Campagnani), su alcuni eccezionali viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno in uno dei luoghi più inaccessibili e misteriosi del mondo.

L’incontro è organizzato dalla sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano e si svolgerà venerdì 24 ottobre alle ore 21 presso la sede del sodalizio in corso Europa 40. L’entrata è libera. Dario Daniele presenterà al pubblico uno speciale itinerario foto/video con straordinarie immagini originali della Montagna più Sacra d’Europa (patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1988): monasteri bizantini medievali, eremi ed eremiti perduti tra le rocce, spiritualità, natura, arte.

Ricordiamo che da secoli il Monte Athos (alto 2033 metri) e l’intera sua penisola costituiscono una vera e propria repubblica monastica che, presieduta e governata da monaci ortodossi, gode di una speciale autonomia amministrativa, garantita dalla Costituzione greca sulla base di antichi trattati. Non esistono città e gli unici residenti sono circa 1500 monaci, divisi tra monasteri, rifugi isolati dette skite ed eremi situati in grotte o costruiti tra le rocce a strapiombo sul mare. È un angolo magico, dove la preghiera e la contemplazione hanno modellato il paesaggio e la sua storia. Spingersi fino a qui, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso da oltre mille anni, significa intraprendere un viaggio non solo geografico, ma anche spirituale.

Il libro sta destando molto interesse e il booktrailer si può visionare al link: https://youtu.be/rY35v44Awek?si=qHUXIFnx0pUrL-d_