Ventimiglia e il suo territorio: al via il 26° ciclo di conferenze al Museo “Girolamo Rossi”

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, giunto alla sua ventiseiesima edizione. Un’iniziativa culturale ormai consolidata, che prosegue la sua missione di divulgazione delle più recenti ricerche archeologiche, storiche, archivistiche e artistiche sul Ponente ligure e in particolare sulla città di Ventimiglia.

Organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il ciclo 2025 è dedicato all’Anno Giubilare e propone tre incontri affidati a studiosi di rilievo, con l’obiettivo di esplorare le tracce e i documenti della diffusione del culto cristiano nel territorio.

L’inaugurazione è prevista per sabato 25 ottobre alle ore 16.00 nella Sala Azaretti del Museo, con la conferenza dell’archeologa Daniela Gandolfi, dirigente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e Conservatrice del MAR. Il suo intervento, dal titolo “Itinerari della fede nella Diocesi di Ventimiglia e Sanremo”, offrirà un approfondimento sulle prime testimonianze archeologiche legate alla presenza cristiana nella regione, tracciando un percorso tra luoghi, simboli e documenti che raccontano la spiritualità del territorio.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 7 novembre nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, dove Fulvio Cervini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze, presenterà la conferenza “L’altro romanico. Le fasi costruttive della Cattedrale nel medioevo”, dedicata all’evoluzione architettonica e simbolica di uno dei principali edifici religiosi della città.

A chiudere il ciclo sarà Valentina S. Zunino, Direttrice dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia–Sanremo, con l’incontro “Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve”, in programma sabato 29 novembre presso il Museo “Girolamo Rossi”.

Il ciclo di conferenze rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio culturale e spirituale di Ventimiglia, valorizzando la memoria storica e promuovendo la conoscenza del territorio attraverso il contributo di esperti e studiosi. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.