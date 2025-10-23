 / Eventi

Eventi | 23 ottobre 2025, 11:40

Vallecrosia, castagnata e mercatino solidale nella parrocchia di San Rocco (Foto)

Previsti caldarroste, vin brulè, frittelle di mele, musica e giochi

Vallecrosia, castagnata e mercatino solidale nella parrocchia di San Rocco (Foto)

Castagnata e mercatino solidale nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia. L'appuntamento sarà sabato 1 novembre dalle 14.

"Si potranno degustare caldarroste, vin brulè, frittelle di mele" - fanno sapere gli organizzatori - "Ci saranno anche musica, giochi e tanto altro".

"Un momento speciale per la comunità, per le famiglie, per i bambini e per tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della fraternità e dell’amicizia" - dicono - "Vi aspettiamo con gioia!".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium