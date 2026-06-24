Spettacolo di teatro itinerante, a San Biagio della Cima va in scena 'Arcane vacanze' (Foto)

Teatro itinerante a San Biagio della Cima. Sabato 27 giugno dalle 21 in piazza Giuseppe Mazzini andrà in scena 'Arcane vacanze'.

Lo spettacolo di teatro itinerante sarà proposto dalla compagnia teatrale Per un pugno di maschere. Germano Barberis interpreterà la Morte, Lorenzo Ubaldo Biscaglia Giancola sarà il Papa, Lorenzo Borda farà l'Appeso, Mara Caimo e Daniele Tripodi saranno gli Amanti, Mara Catelani vestirà i panni del Diavolo, Luca Falco sarà la Torre, Roberta Mazzucco farà la Cartomante, Matteo Ruvutuso interpreterà il Matto mentre Andrea Zencovich sarà l'Imperatore.

"La partenza dello spettacolo sarà alle 21. Lo spettacolo verrà riproposto ogni 20 minuti" - fanno sapere gli organizzatori - "L'ingresso è libero!".