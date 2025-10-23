Ceriana in Festa per la Trentesima "Sagra de Rustie": La Castagna Regina di Gastronomia e Spettacolo

Domenica 26 ottobre Ceriana presenta la trentesima edizione della Festa della Castagna, “a SAGRA de RUSTIE”

L’evento è un vero e proprio Festival di gastronomia, musica ed intrattenimento che anima l’intero borgo di Ceriana, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Si parte alle ore 8.30 con la “Passeggiata tra gli olivi”: appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati delle camminate, a scoperta della Valle Armea.

Dalle ore 12 gastronomia in Piazza Marconi con street food locale e musica con i “Cavalli di battaglia”,

Le volontarie e volontari del Comitato Festeggiamenti per Ceriana sono lieti di cucinare succulenti piatti della tradizione in tema autunnale. Con l’aiuto del gruppo alpini, saranno servite le caldarroste dalle ore 14 alle ore 18.

Alle ore 16,30 appuntamento con una visita turistica nelle chiese delle confraternite con ritrovo in pizza Marconi. “Candu vèn bardegnu”.

La giornata sarà altresì ravvivata dal mercatino artigianale.