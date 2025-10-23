Camporosso celebra il dono con danza e musica: l’AIDO invita a dire “Sì!” alla vita

Il Gruppo Comunale AIDO Camporosso ODV “Dottor Seimandi Teresio” organizza per domenica 26 ottobre 2025, alle ore 15:30, un evento speciale dal titolo “Il dono… della danza e della musica… per dire Sì!”.

L’iniziativa, ospitata presso il Centro Falcone in Corso Vittorio Emanuele, è pensata come un incontro pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della donazione degli organi, attraverso un linguaggio universale e coinvolgente: quello dell’arte.

La manifestazione vedrà protagoniste le allieve della scuola di danza “Il Cigno Nero” di Vallecrosia, che si esibiranno su coreografie ispirate ai temi della vita e della solidarietà. Ad accompagnarle, i maestri della scuola di musica “Musicarte” di Camporosso, che eseguiranno dal vivo i brani selezionati per l’occasione. Un connubio tra movimento e melodia che intende toccare le corde più profonde del pubblico, trasmettendo il messaggio che donare è un atto di amore e di responsabilità civile.

L’evento, patrocinato dal Comune di Camporosso, si inserisce nel calendario delle iniziative AIDO volte a diffondere la cultura della donazione come scelta consapevole e altruistica. Attraverso l’arte, l’associazione vuole avvicinare anche i più giovani a un tema spesso percepito come distante, ma che riguarda tutti da vicino.

“Il dono… della danza e della musica… per dire Sì!” sarà un’occasione per riflettere, emozionarsi e condividere un momento di comunità, in cui la bellezza dell’espressione artistica si fa veicolo di un messaggio etico e sociale. L’ingresso è libero e aperto a tutti: cittadini, famiglie, curiosi e sostenitori della causa. Un pomeriggio per dire sì alla vita, insieme.