Ventimiglia, figlio violento allontanato dalla casa familiare: genitori vivevano nel terrore tra alcol e aggressioni

La Polizia di Ventimiglia ha eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento, disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Imperia, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato al termine di una rapida attività investigativa.

L’intervento è scaturito da una segnalazione per una violenta lite domestica avvenuta la sera del 15 ottobre. All’arrivo della pattuglia della Volante, gli agenti hanno trovato l’uomo che era ubriaco, con tracce di sangue sulle pareti dell’abitazione. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire un grave episodio di violenza: il figlio, rientrato ubriaco, avrebbe aggredito il padre con schiaffi e pugni e, quando la madre ha tentato di intervenire, l’avrebbe spinta con forza contro lo stipite della porta.

Le testimonianze raccolte hanno delineato un quadro di maltrattamenti ripetuti, caratterizzati da aggressioni, minacce e danneggiamenti, spesso accompagnati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. I genitori, spaventati, avevano finora taciuto per timore di ritorsioni.

La Polizia di Stato rinnova l’appello a non sottovalutare i segnali di violenza domestica e invita chiunque subisca o assista a episodi simili a denunciare tempestivamente, per consentire interventi rapidi a tutela delle vittime.

Il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare nell’ambito delle indagini preliminari. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.