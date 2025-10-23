Taggia accende il Natale: affidato per 61 mila euro alla ditta Palmiro l’allestimento delle luminarie 2025

Il Comune di Taggia ha affidato alla ditta Luminarie Palmiro Srl di Serra Riccò (Genova) la fornitura, installazione, manutenzione e rimozione delle luminarie natalizie 2025, insieme a oggettistica a tema e proiezioni luminose che animeranno le vie della città nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2025 e l’11 gennaio 2026. L’importo complessivo dell’intervento è di 61.000 euro, di cui 50.000 euro per la fornitura e 11.000 euro di IVA.

La decisione, formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 3304 del 14 ottobre 2025, segue la delibera di Giunta comunale n. 172 del 30 settembre 2025, che ha approvato il programma delle manifestazioni natalizie denominato “I colori e le note di dicembre 2025”, candidato al cofinanziamento regionale F.U.N.T. 2025.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare il territorio e sostenere il tessuto economico locale durante le festività, creando un’atmosfera accogliente per residenti, visitatori e turisti. Le luminarie saranno installate nelle principali aree di Taggia e Arma di Taggia, con proiezioni, giochi di luce e decorazioni scenografiche pensate per accompagnare eventi culturali, mercatini e iniziative natalizie.

La determinazione, firmata dalla responsabile del servizio Daniela Marchi, include l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2025-2027 e la regolarità tecnica e contabile dell’operazione, identificata con CIG B8A4F92200 e CUP G69I25001920006.

Con questo intervento, Taggia si prepara ad accendere la magia del Natale 2025 con nuove luminarie e installazioni luminose che trasformeranno il centro urbano in un percorso di luci, colori e atmosfere di festa.