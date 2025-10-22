Ventimiglia, il professor Pierfrancesco Musacchio entra in Forza Italia (Foto e video)

Il professor Pierfrancesco Musacchio entra in Forza Italia. L'ingresso ufficiale nel partito della sezione di Ventimiglia è avvenuto ieri pomeriggio nella sede di Forza Italia.

"Il professor Musacchio aderisce ed entra a far parte del nostro partito politico" - annuncia Gabriele Amarella, segretario cittadino di Forza Italia a Ventimiglia - "Reputo sia una persona di valore, che è molto stimata negli ambienti scolastici e non solo e con sé porta una competenza, un rigore ma soprattutto una visione politica che sia a livello locale che a livello nazionale è quella che vediamo noi. L'ingresso di Pierfrancesco sicuramente è un segnale forte perché testimonia ancora una volta che Forza Italia è un partito in salute, che continua a crescere ed è molto attrattivo per quelle persone come lui che sono serie, determinate ma soprattutto mettono a disposizione della nostra comunità le proprie conoscenze professionali. Con Pierfrancesco ci accomunano i valori di Forza Italia che sono quelli liberali, moderati, garantisti ed europeisti. Diamo il benvenuto a Pierfrancesco che entra a far parte di questa squadra che è coesa, compatta e che continua a crescere. Sono sicuro che con il suo contributo questa squadra continuerà a crescere. Benvenuto a nome di tutti in Forza Italia".

"Negli ultimi anni ho maturato una visione politica che tiene insieme due sensibilità che considero fondamentali. Da una parte, la difesa dei lavoratori e delle piccole partite IVA: salari equi, sicurezza sul lavoro, dignità per chi ogni giorno si impegna, con particolare attenzione ai docenti e ai formatori di ogni ordine e grado (per la mia particolare conoscenza dei loro diritti e doveri) e al ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Dall’altra, una visione etica e morale ispirata ai valori cristiani, e in particolar modo cattolici, pur nella laicità dell’approccio: la centralità della famiglia, il rispetto delle nostre radici, l’importanza dell’integrazione ma anche la necessità di preservare l’identità e i valori della nostra comunità" - dice Pierfrancesco Musacchio - "In questo equilibrio tra giustizia sociale e principi morali ho riscoperto il pensiero di don Luigi Sturzo, padre del Popolarismo italiano. Una tradizione che ha saputo unire libertà, solidarietà e responsabilità, mettendo sempre al centro il bene comune. Oggi sento l’urgenza di far rivivere quei valori in una forma nuova: un neopopolarismo che parli ai cittadini di oggi, che unisca sensibilità diverse senza estremismi, con pragmatismo, senso civico e fede nel futuro. Mi riconosco nei principi del Partito Popolare Europeo, che considero l’erede contemporaneo del pensiero sturziano e della migliore tradizione cristiano-democratica: una visione moderata, europeista, riformista e profondamente umana".

"In Italia, il partito più grande che in Europa ha abbracciato questi valori è Forza Italia. Per storia personale non ne faccio parte ma ho scoperto nel gruppo locale di Ventimiglia una possibilità concreta per costruire, insieme, un autentico progetto popolare, europeo e vicino alle idee di don Sturzo" - sottolinea Pierfrancesco Musacchio - "A Ventimiglia ho messo radici. In questa città ho scelto di vivere e di impegnarmi, soprattutto sul piano culturale, perché credo che la cultura non sia un lusso per pochi ma una risorsa vitale per tutti. Con passione organizzo e promuovo eventi, incontri e progetti di divulgazione, convinto che l’innalzamento culturale porti inevitabilmente a una società più coesa, solidale e civile. La cultura crea ponti, riduce le paure, accende la curiosità e fa crescere la consapevolezza: è il primo passo per migliorare la vita collettiva. Ho trovato nel gruppo ventimigliese di Forza Italia persone perbene, serie, disponibili al confronto. Ripongo fiducia nel segretario cittadino Gabriele Amarella e considero l’approccio amministrativo del vicesindaco Marco Agosta, un esempio di buona politica: ascolto, dialogo e capacità decisionale al servizio del bene comune. Per questo, pur non appartenendo ideologicamente alla storia di Forza Italia, ho scelto di mettermi a disposizione di questo gruppo, per portare il mio contributo di idee e di valori, nella speranza che da esperienze come questa possa nascere, in Italia, un grande Partito Popolare Europeo".

"Voglio rappresentare, in questo gruppo, i valori popolari che mi guidano e dare un contributo di idee, di competenza e di passione utile alla crescita della nostra comunità" - dichiara Musacchio - "A livello locale voglio dare un contributo concreto, coerente con i valori popolari in cui credo: contrastare le mafie e il traffico illecito di immigrazione, creando luoghi sicuri e dignitosi per la gestione dei transiti fuori dai centri abitati. Un sistema solidale che tuteli chi transita, garantisca tranquillità ai residenti e impedisca che la disperazione diventi terreno di arricchimento per la criminalità organizzata; sostenere il mondo della scuola, perché l’istruzione è quella categoria di servizi che dà un valore aggiunto alla vita nel lungo periodo e in cui si formano cittadini liberi e indipendenti, in particolare, penso sia possibile farlo attraverso lo sviluppo di una vera integrazione, con l’introduzione di mediatori culturali nelle classi, per aiutare i ragazzi che non parlano italiano, sostenere i docenti e favorire un clima di apprendimento sereno ed efficace che non rallenti nessuno; sostenere il fondamentale e prezioso progetto di bilinguismo dell’assessore Milena Raco promuovendo corsi di francese di livello C1 e C2, gratuiti o a costi calmierati, per tutte le fasce d’età. È una via concreta per dare nuove opportunità lavorative ai nostri cittadini e valorizzare il legame naturale con Monaco e la Provenza. Infine, valorizzare la cultura e il patrimonio storico e artistico, rilanciando la zona romana di Ventimiglia con tavoli di lavoro con le università di Genova, Torino e Nizza, con cui già collaboro, per trasformare la nostra città in un polo di cultura viva, accessibile e condivisa. Credo che da qui possa partire un nuovo modo di fare politica: radicato nei valori popolari, aperto all’Europa, vicino alla gente e capace di costruire futuro".

"Siamo consapevoli che sarà un valore aggiunto per questa squadra" - commenta il vicesindaco Marco Agosta - "C'è tanto da lavorare e abbiamo bisogno di persone serie, competenti e oneste. Grazie per questa iniezione di fiducia che ci hai dato e ci darai. Un caloroso abbraccio di benvenuto a Pierfrancesco al quale auguro buon lavoro".

"Ha mostrato la volontà di collaborare. Abbiamo iniziato con piccoli progetti ma ne abbiamo molti altri in cantiere" - aggiunge l'assessore Milena Raco - "Ci accomuna la passione per l'istruzione. Sicuramente avremo modo di fare tavoli sul bilinguismo andando a fare convegni per andare ad avvicinare sempre più sia la gioventù sia i cittadini della nostra città di confine che hanno bisogno di un approccio diverso con la lingua francese. Tanti saranno i progetti che ci accomuneranno e sarà un onore essere affiancata da un professionista del settore".

"Un nuovo ingrasso in Forza Italia. Avevamo cominciato, prima delle regionali, con l'ingresso del sottoscritto e di Maurizio Morabito a Camporosso" - afferma il consigliere comunale Roberto Parodi - "Abbiamo avuto un grande successo alle regionali. Sono contento che oggi i temi si allargano, che ci sia qualcuno di competente per quello che riguarda la scuola e quindi Forza Italia tocca tutti. Io per la questione dei frontalieri ma abbiamo allargato le competenze. Da oggi avremo una competenza maggiore riguardo alla scuola. Ringrazio il professor Musacchio per essersi iscritto a Forza Italia".

"Ha molte competenze che sicuramente non serviranno solo a Ventimiglia perché ne avremo bisogno anche a Camporosso" - dichiara il consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito - "Cercherò di aprire un rapporto con il professor Musacchio perché sicuramente per noi sarà una grande risorsa in un mondo che non è facile da seguire. Grazie a lui arriveremo a grandi risultati".

"Sono molto contenda essendo un carissimo amico da tempo" - commenta Patrizia Bottiglieri, segretario cittadino di Azzurro Donna di Forza Italia - "Sono certa che in grande sinergia, in questo meraviglioso gruppo, faremo tante cose. Mi sono affacciata a Forza Italia di Ventimiglia proprio perché ho ritenuto fosse un gruppo solido, concreto, deciso e determinato. E' una squadra di lavoro che fa grandi fatti. Da parte mia sono veramente orgogliosa della sua entrata e certa di creare un meraviglioso gruppo che possa ascoltare e aiutare tutto il territorio".