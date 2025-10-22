Minoranza non informata su 'Vallecrosia al mare', l'Amministrazione Perri: "Affermazioni del tutto infondate"

"Vallecrosia al mare è trasparenza, coerenza e una visione per la città" - dice l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che ritiene doveroso fare chiarezza in merito alla proposta di modifica della denominazione della città in “Vallecrosia al Mare”, iniziativa che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e di rilancio urbano.

"Negli ultimi giorni alcuni esponenti della minoranza hanno dichiarato di non essere stati informati sul contenuto e sull’iter del provvedimento. Si tratta di affermazioni del tutto infondate e smentite dai fatti" - sottolinea - "Tutti i documenti ufficiali, nei quali era chiaramente riportato il nuovo nome e dettagliato l’intero percorso amministrativo, sono stati regolarmente trasmessi e discussi nella commissione competente. Nei video della seduta di commissione, è possibile ascoltare la consigliera Marilena Piardi affermare non solo di essere perfettamente informata ma anche di condividere la proposta, ricordando che in passato si trattava di un’idea della stessa minoranza".

"A questo punto, se davvero la consigliera sostiene di 'non sapere nulla', la questione diventa ancor più grave: significherebbe che ha partecipato alla commissione senza leggere gli atti e che ha votato a favore di un provvedimento di cui ignorava il contenuto. Una circostanza che, se vera, denoterebbe una leggerezza istituzionale non compatibile con il ruolo di consigliere comunale" - mette in risalto l'Amministrazione Perri che, come sottolinea, ha operato nella "massima trasparenza e condivisione mettendo a disposizione della minoranza ogni documento e informazione utile. La verità è nei fatti, negli atti e nei verbali pubblici, non nelle ricostruzioni di comodo diffuse a posteriori".



