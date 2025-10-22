Disservizi Fastweb e di altri operatori: difficoltà di connessione anche agli utenti nella nostra provincia

Gravi disagi per migliaia di utenti in tutta Italia e anche nella nostra provincia a causa di un vasto malfunzionamento che ha colpito la rete Fastweb. Dalla tarda mattinata di oggi, numerosi clienti segnalano difficoltà di connessione sia alla rete Wi-Fi domestica sia alla rete mobile.

Diversi cittadini della nostra provincia hanno segnalato di non riuscire a navigare, effettuare chiamate o accedere ai servizi online, compresi home banking e piattaforme di lavoro da remoto. Fastweb, attraverso i propri canali social, ha confermato la presenza di problemi alla rete fissa, assicurando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Il sito ufficiale dell’azienda, tuttavia, risulta al momento irraggiungibile, segno della gravità del disservizio.

Al momento non è chiaro se i vari malfunzionamenti siano collegati tra loro o se si tratti di guasti distinti. In attesa di comunicazioni ufficiali, molti utenti si sono riversati sui social per chiedere chiarimenti e condividere aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, diversi cittadini della provincia raccontano di essersi trovati improvvisamente senza connessione, con disagi non solo per le attività lavorative ma anche per la gestione quotidiana di servizi digitali e comunicazioni familiari.

La speranza è che la situazione possa essere risolta nelle prossime ore e che venga fatta chiarezza sulle cause di un blackout che, almeno per oggi, ha messo in difficoltà una parte significativa degli utenti italiani e locali.