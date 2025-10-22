The RUFftop dell’Europa Palace: il nuovo B-Lunch che porta il mare di Sanremo anche d’inverno

Il fascino della Riviera non va in vacanza. Da quest’autunno, la terrazza panoramica The RUFftop dell’Europa Palace Sanremo apre le sue porte anche nei mesi più intimi dell’anno, trasformandosi in un rifugio gourmet dove il mare resta protagonista. Ogni sabato e domenica, dalle 12.00 alle 16.00, la luce del Mediterraneo accoglie gli ospiti per il nuovo appuntamento B-Lunch, un format contemporaneo che fonde la leggerezza di un light lunch con l’anima creativa e rilassata del brunch.

Affacciato sul mare di Sanremo, con una vista che abbraccia il Lungomare Imperatrice e il celebre Casinò, The RUFftop invita a vivere la bellezza del paesaggio tutto l’anno. Il menu, firmato dallo chef Alessandro Schiavon, Executive Chef dell’hotel, propone piatti che esaltano il gusto e la stagionalità, unendo leggerezza e raffinatezza. Tra le creazioni: riso pilaf con gamberi al curry, mango e mela verde, lobster roll con astice al vapore, maionese al basilico, erba cipollina e insalatina di stagione, uova alla Benedict con salmone e avocado, fino ai dolci d’autore come la cheesecake al basilico e la torta ai mirtilli con gelato alla vaniglia.

Un’esperienza pensata per chi ama concedersi un pranzo al sole anche d’inverno, quando la luce cambia e il mare si tinge di nuovi colori. Il B-Lunch del The RUFftop diventa così un invito a riscoprire Sanremo nella sua versione più autentica e rilassata, tra gusto, panorama e convivialità.

The RUFftop – Europa Palace Sanremo

📅 Apertura: sabato e domenica dalle 12.00 alle 16.00

📞 Prenotazioni: reservations@europapalace.it – Tel. 0184 715000

🌐 www.europapalacesanremo.com

Europa Palace Sanremo: eleganza e rinascita nel cuore della Riviera

Dopo un attento restauro, l’Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, ha riaperto nel gennaio 2025 come un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità di lusso in città. L’hotel 5 stelle, affacciato sul Lungomare Imperatrice, unisce fascino storico e design contemporaneo, offrendo un’esperienza che intreccia benessere, gastronomia e cultura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq e terrazze panoramiche mozzafiato, l’Europa Palace è oggi uno spazio pensato non solo per i viaggiatori, ma anche per il pubblico locale, grazie a un’offerta che valorizza il territorio e la convivialità.