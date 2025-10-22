Ospedaletti si prepara a una Halloween da brividi: festa diffusa tra piazze, spettacoli e dolcetti

E' in calendario venerdì 31 ottobre dalle h.16.30 (sino alle 20,30) la festa di Halloween organizzata dal Comune di Ospedaletti.

L'evento pagano di origine celtica, con il passare degli anni si è trasformato in una festa soprattutto – ma non solo - per bambini, e viene celebrato ovunque proprio l'ultimo giorno del mese di ottobre, vigilia della ricorrenza religiosa di Ognissanti che è giorno festivo nel calendario italiano.

A Ospedaletti, Halloween si svolgerà lungo le strade e le piazze del paese, distribuito su diverse postazioni. E così, sotto il portico del Comune troverà posto il “Municipio stregato”, lungo via Roma “La città fantasma” dove verranno offerti gadget e caramelle ai bambini che raccoglieranno tre timbri di presenza nelle altrettante location, in Piazza IV Novembre dalle h.18,30 “Dracula Show”. Via XX Settembre sarà dedicata al “Mercatino mostruoso artigianale” che sarà affiancato da un dj-set mentre in Piazza Sant'Erasmo i volontari locali del 'Descu Spiaretè' offriranno una “Merenda da brividi” a tutti i presenti. Durante il pomeriggio di festa, lungo le vie del paese sfileranno i “Trampolieri con il fuoco” e lo spaventoso “Carretto degli orrori”, oltre all'immancabile 'Dolcetto o scherzetto' e menù a tema nei locali aderenti.

Dice Simona Cecchetto, Assessore al Turismo e Manifestazioni dell'Amministrazione Cimiotti: «Siamo certi che anche quest'anno la 'nostra' festa di Halloween avrà un grande successo, e approfitto per ringraziare tutti i volontari che offrono la loro disponibilità per la riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare va al Descu Spiaretè che offre la merenda, e a Sabina Olivieri e Luca Colombo per le loro creazioni 'mostruose', e ovviamente grazie agli uffici comunali e alle forze dell'ordine che non fanno mai mancare la loro collaborazione e la loro presenza».



(la locandina dell'evento in basso)