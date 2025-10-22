“Esperienze D.M.”: Halloween tra emozioni e mistero al Teatro Ariston di Sanremo

Sanremo si prepara a vivere una notte fuori dall’ordinario quando il 31 ottobre in occasione di Halloween il Teatro Ariston ospiterà “Esperienze D.M.”, una produzione firmata GruppoAnteprima che promette di avvolgere il pubblico in un’atmosfera di emozioni, mistero e suggestioni visive.

Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un’esperienza immersiva che fonde arte, musica e performance in un percorso sensoriale capace di coinvolgere ogni spettatore.

La serata si annuncia come un vero e proprio viaggio tra sogno e realtà, dove luci, suoni e immagini si intrecciano per dare vita a un racconto onirico e coinvolgente. “Esperienze D.M.” è pensato per chi desidera vivere Halloween in modo originale, raffinato e lontano dai cliché, lasciandosi trasportare da atmosfere evocative e momenti di pura energia scenica.

A impreziosire ulteriormente l’evento è la collaborazione con Cascina Alberta, partner ufficiale della serata. L’eccellenza vinicola piemontese sarà presente con una selezione delle sue etichette, offrendo agli ospiti un’esperienza di gusto che si sposa perfettamente con l’eleganza e la ricercatezza dello spettacolo.

Il Teatro Ariston, simbolo della cultura e dello spettacolo italiano, diventa così il palcoscenico ideale per questa produzione che si propone di lasciare il segno nel cuore degli spettatori. “Esperienze D.M.” è più di un evento: è un invito a lasciarsi andare, a vivere l’arte in tutte le sue forme e a celebrare Halloween con stile e intensità nel cuore della Riviera dei Fiori.