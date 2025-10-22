Bordighera: approvato dalla Giunta Comunale il calendario 2026 delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali

Un programma che guarda al futuro senza dimenticare le radici: anche per l’anno prossimo Bordighera si prepara ad accogliere un calendario di manifestazioni che unisce appuntamenti ormai consolidati e nuove proposte pensate per coinvolgere residenti e visitatori. L’obiettivo è chiaro: promuovere il territorio, valorizzare le sue eccellenze e offrire occasioni di incontro e scoperta.

“Anche per l’anno prossimo, un programma che unisce novità e appuntamenti di consolidato successo per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzare le eccellenze, promuovere il territorio. Un ringraziamento alle associazioni di categoria, per la disponibilità con cui hanno collaborato alla definizione del calendario e per l'entusiasmo e l'impegno con cui realizzano questi eventi.” Con queste parole, l’Assessore Sferrazza ha commentato la presentazione del calendario, sottolineando il ruolo fondamentale delle realtà associative locali nella costruzione di un’offerta culturale e commerciale di qualità.

A seguire il calendario.