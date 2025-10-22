Bordighera: approvato dalla Giunta Comunale il calendario 2026 delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali

Un programma che guarda al futuro senza dimenticare le radici: anche per l’anno prossimo Bordighera si prepara ad accogliere un calendario di manifestazioni che unisce appuntamenti ormai consolidati e nuove proposte pensate per coinvolgere residenti e visitatori. L’obiettivo è chiaro: promuovere il territorio, valorizzare le sue eccellenze e offrire occasioni di incontro e scoperta.
“Anche per l’anno prossimo, un programma che unisce novità e appuntamenti di consolidato successo per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzare le eccellenze, promuovere il territorio. Un ringraziamento alle associazioni di categoria, per la disponibilità con cui hanno collaborato alla definizione del calendario e per l'entusiasmo e l'impegno con cui realizzano questi eventi.” Con queste parole, l’Assessore Sferrazza ha commentato la presentazione del calendario, sottolineando il ruolo fondamentale delle realtà associative locali nella costruzione di un’offerta culturale e commerciale di qualità.
A seguire il calendario.
- Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – ogni prima domenica del mese sul lungomare Argentina con l’eccezione del mese di gennaio, in cui, vista la concomitanza di altre iniziative, l’appuntamento non avrà luogo e sarà recuperato nella giornata di domenica 24 maggio
- Fiera promozionale “Aspettando la Befana in corso Italia – Christmas Quest” – da sabato 3 a martedì 6 gennaio in corso Italia
- Manifestazione commerciale storica “Befana Bordigotta” – domenica 4 gennaio nel centro cittadino
- Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – domenica 15 marzo nel centro storico
- Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e operatori commerciali ambulanti specializzati nello street food – domenica 15 marzo, in contemporanea con la Fiera delle Anime, in Spianata del Capo e aree limitrofe
- Manifestazione commerciale straordinaria “A tea party in the gardens – Un tè nei giardini” – sabato 30 e domenica 31 maggio presso i giardini dell’ex Chiesa Anglicana
- Manifestazione storica “Bordighera, un Paese di Sapori” – da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno nel centro storico
- Manifestazione storica “Bordighera, un Mare di Sapori” – da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio sul lungomare Argentina
- Manifestazione storica “Giornata Commerciale del Ribasso” – domenica 9 agosto nel centro cittadino
- Manifestazione fieristica nazionale “Bordighera Book Festival” – da giovedì 27 a domenica 30 agosto in corso Italia
- Manifestazione storica “BeerinBo’ Festival di Birra e Cucina” – da giovedì 3 a sabato 5 settembre presso i giardini Lowe
- Fiera promozionale “Semi di futuro”, rivolta alla promozione dei prodotti agricoli – sabato 19 e domenica 20 settembre nel centro storico
- Manifestazione storica “Mercatino di Natale” – da sabato 5 a lunedì 7 dicembre nel centro storico