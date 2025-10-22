Sicurezza nei locali pubblici: firmato in Prefettura a Imperia il nuovo Protocollo d’Intesa per la prevenzione degli atti illegali

Si è svolta oggi in Prefettura ad Imperia, una riunione dedicata alla prevenzione e al contrasto degli atti illegali all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali. L’incontro, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, dei rappresentanti dei principali Comuni costieri, delle associazioni di categoria, della Camera di Commercio e dell’ASL territoriale.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Omar Salvini e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Amedeo Pappalardo. Hanno inoltre preso parte i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Bordighera, Diano Marina, Imperia, Riva Ligure, Sanremo, Taggia, Vallecrosia e Ventimiglia, insieme ai delegati della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, della ASL Imperia, di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, dell’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, dell’Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza e di Silb-FIPE.

I dati sui controlli e sull’attività di contrasto

In apertura di seduta sono stati illustrati i dati relativi all’andamento della criminalità sul territorio provinciale nel trimestre 1° luglio – 30 settembre. Dalle analisi dei report delle Forze dell’ordine emerge un aumento delle attività di controllo: oltre 50.000 persone identificate, rispetto alle circa 45.000 dello stesso periodo del 2024. Sono stati inoltre effettuati 475 controlli su esercizi commerciali e sequestrati oltre 80 kg di sostanze stupefacenti, insieme a 1.205 unità di prodotti in commercio, di cui 935 ritirati per ragioni di sicurezza. Per quanto riguarda l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, il bilancio indica 235 espulsioni, 11 accompagnamenti presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e 188 ordini di abbandono del territorio nazionale, dati che segnano un incremento rispetto al 2024.

Il nuovo Protocollo d’Intesa per la sicurezza

In linea con le direttive del Ministero dell’Interno, nel corso della riunione è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”. L’accordo, firmato dalla Prefettura insieme ai principali Comuni costieri, alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria e alla ASL Imperia, intende promuovere un modello di sicurezza integrata basato sulla cooperazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è favorire una collaborazione strutturata tra gestori dei locali e Forze di polizia, per prevenire e contenere comportamenti che possano compromettere la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza della clientela.

Le misure previste

Il Protocollo impegna gli operatori economici ad adottare una serie di misure preventive, tra cui:

- installazione di sistemi di videosorveglianza e miglioramento dell’illuminazione esterna;

- rispetto rigoroso delle normative sulla somministrazione e il consumo di alcolici, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

- impiego di personale di controllo abilitato e nomina di un “referente della sicurezza” per ciascun esercizio;

- adozione di un “Codice di Condotta dell’avventore”, che definisca le regole di comportamento nei locali e nelle aree circostanti.

Il documento, frutto anche del lavoro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, punta a rafforzare la sicurezza nei locali di intrattenimento e nei luoghi di maggiore aggregazione, favorendo un coordinamento operativo più incisivo tra gestori e Forze dell’ordine. Particolare attenzione sarà riservata ai periodi di alta affluenza turistica, con un potenziamento del flusso informativo reciproco.

Nel corso della riunione, il Prefetto Antonio Giaccari ha sottolineato l’importanza di una strategia condivisa e continuativa: “È fondamentale – ha dichiarato – promuovere un’azione sinergica e una piena collaborazione inter-istituzionale per garantire una gestione sempre più organica dei flussi turistici e del sano divertimento. Solo attraverso il lavoro comune di istituzioni, operatori economici e forze di sicurezza si può conciliare l’innalzamento degli standard dell’offerta turistica con la tutela della qualità della vita della collettività". Con la firma del Protocollo, la Prefettura di Imperia conferma dunque la volontà di rafforzare la rete di sicurezza urbana, promuovendo un modello partecipato di ordine pubblico, prevenzione e legalità, capace di coniugare sviluppo economico e tutela sociale.