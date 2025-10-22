Incendio in un’abitazione di corso Inglesi a Sanremo: anziana e figlio feriti, fiamme partite da un materasso (Foto e Video)

Incendio di un’abitazione, questa mattina poco dopo le 12.30 in corso Inglesi 175, a pochi passi dall’incrocio con via Caduti del Lavoro. Ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco le cause dell’incendio mentre le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Ad accorgersi del rogo una Volante della Polizia che stava transitando di fronte all’abitazione, che ha visto il fumo uscire da una finestra dell’appartamento occupato da una donna anziana e dal figlio.

Le fiamme, sarebbero partite dal materasso del letto. La donna (di 85 anni) ed il figlio di 57 sono stati subito soccorsi dai pompieri e da alcuni agenti del commissariato matuziano. Entrambi sono rimasti ustionati e intossicati e sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La donna sembra la più grave mentre il figlio ha riportato ustioni meno importanti ad un braccio.

Per consentire i soccorsi sono state chiuse al traffico corso Inglesi, in entrambe le direzioni, e via Caduti del Lavoro ma il traffico ne ha pesantemente risentito in tutta la zona di piazza Eroi Sanremesi.