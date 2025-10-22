Allerta gialla per temporali e piogge intense domani sulla provincia di Imperia

È in arrivo anche sulla Liguria un nuovo e intenso passaggio perturbato, veloce ma particolarmente violento, che porterà temporali forti, colpi di vento e mareggiate diffuse. L’Arpal ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali e piogge diffuse sulla provincia di Imperia (Zona A), valida dalle ore 8 alle ore 15 di giovedì 23 ottobre.

Il peggioramento sarà legato al sistema perturbato atlantico “Benjamin”, spinto da una depressione situata a nord della Francia e da un minimo secondario in prossimità delle Alpi. Dalle prime ore del mattino la Liguria sarà interessata da venti meridionali intensi, carichi di umidità, che favoriranno la formazione di temporali localmente forti e organizzati, con possibili rovesci di forte intensità e fulminazioni.

Sulla Riviera di Ponente, e in particolare nel territorio imperiese, i fenomeni potranno causare allagamenti localizzati, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori e difficoltà alla viabilità, specialmente nei sottopassi e nelle zone costiere. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale miglioramento con l’ingresso di correnti più secche da nord, ma resteranno possibili raffiche di vento molto forte e mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e invita a tenersi aggiornati sugli avvisi meteo ufficiali di Arpal.