Ventimiglia: il Vescovo Antonio Suetta ha celebrato la messa di settima per la Dott.ssa Paola Notari, stimata Primario medico radiologo (Foto)

Nei giorni scorsi, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia, si è svolta la messa di settima in memoria della Dott.ssa Paola Notari, stimata Primario medico radiologo, scomparsa all’età di 99 anni.

La celebrazione è stata officiata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, alla presenza commossa di numerosi amici, conoscenti e familiari, che hanno voluto rendere omaggio a una donna ricordata da tutti per la sua professionalità, generosità e profondo impegno umano.

Ai nostri microfoni, il Vescovo Suetta ha voluto tracciare un ricordo sincero della Dott.ssa Notari: “Paola Notari io l'ho conosciuta oramai quando era già avanti con gli anni, l'ho conosciuta però come una donna molto in gamba sotto tutti gli aspetti. L'ho conosciuta come una persona di parola, decisa e generosa. La Dott.ssa Paola Notari ha voluto dare vita a due Fondazioni benefiche ed il Vescovo di Ventimiglia Sanremo è Presidente di diritto e quindi per tanto tempo ho collaborato con lei. Inoltre ho preso parte ad una sua iniziativa benefica e so che ha fatto del bene a tante persone e che era molto stimata e credo se lo meritasse davvero. In questi giorni, pur con il dolore del distacco, l'ho accompagnata insieme ai suoi cari con tanto affetto nel suo passaggio definitivo. Con la sua scomparsa, perdiamo una figura di grande spessore umano e professionale, che ha dedicato la propria vita non solo alla medicina, ma anche alla solidarietà e alla promozione del bene comune“.