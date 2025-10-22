Sanremo, il quartiere Borgo si rinnova: lavori in corso e primi parcheggi pronti entro dieci giorni

Proseguono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori per la riqualificazione del quartiere Borgo. Si sono infatti già concluse le opere sul lato nord, relative alla realizzazione del marciapiede e alla posa del porfido dei parcheggi. Nei giorni scorsi sono anche stati eseguiti gli interventi sui sottoservizi della piazza per la raccolta delle acque. E’ stato intanto organizzato uno spartitraffico per regolare la circolazione dei mezzi in sicurezza.

Attualmente sono in corso le opere sul marciapiede lato sud, alla cui conclusione è in programma l’allestimento delle aiuole con le nuove aree verdi. La messa a disposizione dei primi parcheggi è prevista già tra una decina di giorni, non appena saranno conclusi i lavori per i passi carrai.

Si tratta di un’opera molto importante, seguita dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, volta a migliorare l’organizzazione urbana e la qualità della vita di tutti gli abitanti del quartiere. Il progetto, avviato dalla precedente Amministrazione comunale, permetterà infatti una riqualificazione estetica e funzionale, con elementi di arredo urbano di pregio e l’inserimento di verde pubblico.

La conclusione definitiva dei lavori, per un importo totale di 547 mila euro, è prevista entro Natale. Il risultato finale non comporterà alcuna riduzione dei posti auto, rispetto a quelli precedentemente esistenti, che invece potranno addirittura crescere di qualche unità.

Un altro intervento riguarderà la riqualificazione estetica e funzionale di un’area verde, attualmente abbandonata ed in stato di degrado, situata al di sotto della strada, in prossimità dell’incrocio al termine di via Pietro Agosti.

La realizzazione del progetto, firmato dall’arch. Francesca Aiello, è affidata alla S.A.M. Costruzioni Srl.