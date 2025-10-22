 / Attualità

Attualità | 22 ottobre 2025, 11:19

Sanremo: ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più moderna, da domani online il nuovo sito del Comune

La tecnologia diventa strumento per semplificare e migliorare i servizi

Da domani (giovedì 23 ottobre) sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Sanremo realizzato con il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per favorire la transizione digitale e migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini. Il nuovo portale – raggiungibile all’indirizzo www.comune.sanremo.im.it – offrirà un accesso più semplice, intuitivo e accessibile alle informazioni e ai servizi comunali.

Sarà possibile effettuare oltre 250 pratiche online, consultare bandi e avvisi, prenotare servizi, effettuare pagamenti digitali e accedere in sicurezza tramite SPID e CIE. Completamente rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti, il sito garantirà la massima fruibilità anche da smartphone e tablet e sarà integrato con l’app Municipium per ricevere notifiche, segnalazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, trasparente e vicina ai cittadini, dove la tecnologia diventa strumento per semplificare e migliorare i servizi.

Redazione

