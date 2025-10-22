Sanremo: ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più moderna, da domani online il nuovo sito del Comune

Da domani (giovedì 23 ottobre) sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Sanremo realizzato con il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per favorire la transizione digitale e migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini. Il nuovo portale – raggiungibile all’indirizzo www.comune.sanremo.im.it – offrirà un accesso più semplice, intuitivo e accessibile alle informazioni e ai servizi comunali.

Sarà possibile effettuare oltre 250 pratiche online, consultare bandi e avvisi, prenotare servizi, effettuare pagamenti digitali e accedere in sicurezza tramite SPID e CIE. Completamente rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti, il sito garantirà la massima fruibilità anche da smartphone e tablet e sarà integrato con l’app Municipium per ricevere notifiche, segnalazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, trasparente e vicina ai cittadini, dove la tecnologia diventa strumento per semplificare e migliorare i servizi.