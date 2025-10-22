Pulizia dei fiumi e riutilizzo del materiale lapideo, a Vallecrosia confronto tra sindaci e Regione Liguria (Foto e video)

Pulizia dei fiumi e riutilizzo del materiale lapideo al centro di un incontro svoltosi, questa mattina, nella biblioteca di Vallecrosia tra i sindaci della val Verbone e di Camporosso, il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, i consiglieri comunali di minoranza Marilena Piardi e Patrizia Biancheri, i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo, i funzionari del Comune della città della famiglia e i dirigenti del settore Idraulico di Regione Liguria.

"E' importante avere delle linee ben precise e dettagliate basate su studi sull'asporto del materiale lapideo depositato ormai dentro agli alvei, che prima lo troviamo in acqua e poi in spiaggia. Bisogna capire se si può prendere e dove si può portare, chi lo può prendere, che utilizzo ne possiamo fare e, soprattutto, a quali costi" - afferma il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Gli strumenti per risolvere i problemi sono importanti per non rischiare di sbagliare. L'asporto di materiale è un elemento importantissimo, noi abbiamo, in alcune parti, due metri in più rispetto a come dovrebbe essere. Servono strumenti per fare un'azione di prevenzione. Le alluvioni sono pericolose perché sono cambiate ma se preveniamo potremo essere più tranquilli. Il problema delle canne è anche un problema di igiene pubblica. Abbiamo il centro città invaso da più specie di animali. L'ordine, il decoro, la pulizia e la sicurezza devono essere al centro di questo studio. Bisogna cercare di accorciare i tempi facendo una sinergia tra Stato, Regione e comuni per iniziare a risolvere le problematiche. Siamo contenti che si inizi dalla provincia di Imperia che può così creare un modello anche per altre realtà".

"Insieme alla collega Veronica Russo, a fine primavera, in accordo con gli uffici, abbiamo portato in consiglio regionale il completamento di una legge in merito al riutilizzo del materiale lapideo" - dice il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Le problematiche che interessano i torrenti e i fiumi non sono così facili da risolvere. Oggi parliamo del materiale lapideo ma il lavoro che si sta facendo su quello che è la messa in sicurezza. La prevenzione dal punto di vista idrologico è importante" - aggiunge il consigliere regionale Veronica Russo.

"Camporosso è un comune costiero" - afferma il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Il tratto del torrente Nervia è lungo circa otto chilometri sul territorio di Camporosso. I fondi destinati per i corsi d'acqua vengono investiti totalmente perché non sono sufficienti per tutti i corsi d'acqua. In passato è stato livellato l'interno del torrente con un intervento di manutenzione straordinaria. Da una valutazione di carattere visivo ci sono oggi alcune aree, come a monte al confine co Dolceacqua o a valle tra il ponte autostradale e il ponte dell'Amicizia, dove c'è parecchio materiale. Il torrente era in equilibrio in erosione e perciò la compensazione non era possibile. Una ditta locale aveva prelevato il materiale nel 2005-2006 ed era stato fatto un intervento. Stanno, però, crescendo delle alberature con una certa velocità. Dovremo intervenire facendo un taglio di alberature che potrebbero causare problemi alle infrastrutture. Bisogna capire come e quando intervenire, la popolazione è preoccupata. Per riuscire ad arrivare alla compensazione bisogna fare uno studio idraulico, chi fa lo studio? E viene fatto solo sulla foce e su tutto il torrente?".

"Un problema sono le canne" - afferma il sindaco di Soldano Antonio Fimmanò - "Oltre a essere brutte da vedersi, si moltiplicano anno dopo anno. Chiedo se, oltre a tagliarle, è possibile, anche con dei fondi regionali, sdradicarle e portarle via. Il torrente, quando ero ragazzino, era pulito e bello mentre adesso è impossibile".

"Sulla manutenzione ordinaria i fondi non bastano" - commenta il sindaco San Biagio della Cima Simone Rotolo - "Avere delle linee guida sarebbe molto importante per noi per capire come comportarci. Vengono spesi tanti soldi ma dopo tre mesi la situazione ritorna come era precedentemente. Avere delle indicazioni da parte dei tecnici è un aspetto fondamentale. Ben venga la proposta dell'esportazione dei materiali. Vorremo proseguire all'arginatura del torrente fino a Vallecrosia, per mettere in sicurezza un tratto del Verbone. Siamo a disposizione a un confronto per cercare delle soluzioni".

Si è svolto poi un sopralluogo sul torrente Verbone e sul fiume Nervia in vista dell’applicazione della norma per il riutilizzo del materiale lapideo dei fiumi.