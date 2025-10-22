Il Piccolo Cottolengo di Sanremo si apre all’innovazione: grazie ai biglietti solidali arriva una LIM per attività educative e inclusive

Lo scorso Natale, grazie alla generosità di tante persone che hanno sostenuto il progetto dei nostri biglietti natalizi solidali, il Piccolo Cottolengo di Sanremo ha potuto acquistare un moderno monitor interattivo Helgi allestito dall'azienda specializzata 2F Multimedia. .

Ieri, si è svolta una giornata di formazione con il docente Andrea Cartotto, dedicata all’utilizzo della nuova digital board ed organizzata dall'Ente Accreditato Istituto Formazione Franchi, alla quale ha partecipato il personale educativo, psicologico e socio-assistenziale, insieme al Direttore sanitario dell’Opera Don Orione, dott.ssa Camilla Martini.

Il monitor sarà ora a disposizione delle équipe per la realizzazione di attività e percorsi interattivi con i nostri ospiti, favorendo l’apprendimento, la comunicazione e la partecipazione.

Un grande grazie a tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo importante passo verso l’innovazione e l’inclusione.

Un grazie speciale al professor Andrea Cartotto per il suo prezioso contributo formativo.