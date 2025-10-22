Ecoisole informatizzate a Bordighera: nuove modalità di accesso per utenze non residenti

Il Comune di Bordighera segnala una novità in merito all’utilizzo delle ecoisole informatizzate, finanziate con il bando PNRR per l’ambito ventimigliese, che in questi giorni sono in corso di installazione sul territorio cittadino.

A partire da domani, giovedì 23 ottobre, i titolari di case vacanza e B&B e, più in generale, coloro che non sono in possesso di tessera sanitaria potranno ritirare l’apposita tessera associata alla propria utenza TARI, necessaria per il conferimento dei rifiuti presso le ecoisole informatizzate, esclusivamente presso il Green Point Tekno Service di piazza Eroi della Libertà (di fianco alla stazione ferroviaria) e non più all’Ufficio IAT.

Per il rilascio sarà necessario compilare l’apposito modulo con i propri dati personali; sarà consegnata una prima tessera gratuita per ogni utenza TARI, mentre ulteriori tessere verranno consegnate a pagamento.

Coloro che sono già in possesso di tessere sanitaria non sono tenuti al ritiro di una tessera ulteriore; si ricorda infatti che, per utilizzare le ecoisole informatizzate, è necessario:

avvicinare la tessera sanitaria (o la tessera sostitutiva) al lettore ottico

passare la mano dinanzi allo sportello che si desidera utilizzare

a seguire, conferire i rifiuti

Il Green Point Tekno Service è aperto il lunedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.