Dolceacqua: aperte le iscrizioni al Corso di Formazione AVO: diventare volontari per donare tempo e umanità

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) annuncia con entusiasmo l’inizio del nuovo Corso di Formazione per Volontari, che si terrà nel mese di novembre 2025.

Gli incontri si svolgeranno nelle date 3, 5, 7, 10 e 12 novembre, dalle 20.45 alle 22.30, presso la nuova sede del Centro Anziani (ex sede comunale) in Via Patrioti Martiri a Dolceacqua.

Quest’anno, la scelta di svolgere il corso a Dolceacqua non è casuale: l’obiettivo principale è quello di reclutare nuovi volontari nella Val Nervia, in vista dell’avvio dell’attività AVO anche presso la RSA Monsignor Tornatore della stessa località. Un passo importante per l’associazione, che continua così ad ampliare la propria presenza sul territorio e ad offrire sostegno a chi vive momenti di fragilità. Il corso, come da tradizione, è aperto a tutti, non solo ai residenti della Val Nervia. L’AVO spera infatti di coinvolgere anche persone interessate a prestare servizio nelle strutture dove i volontari già operano da anni: l’Ospedale di Bordighera e le RSA di Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia.

Diventare volontario AVO significa dedicare parte del proprio tempo — anche solo due ore alla settimana — per portare ascolto, conforto e compagnia a chi si trova in ospedale o in casa di riposo. Un impegno che non solo aiuta chi è in difficoltà, ma che restituisce a chi lo compie un profondo senso di serenità e gratitudine per le piccole cose della vita. Chi desidera partecipare o avere maggiori informazioni può rivolgersi all’AVO tramite i propri canali di contatto o recarsi direttamente presso la sede durante gli orari degli incontri. Un piccolo gesto di disponibilità può diventare una grande occasione di crescita personale e di solidarietà verso il prossimo.