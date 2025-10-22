Confartigianato Trasporti: l'imperiese Antonio Marzo confermato nell'organismo di Partenariato della Risorsa mare del Mar Ligure

L’imperiese Antonio Marzo, presidente regionale di Confartigianato Trasporti, è stato confermato membro effettivo dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare del Mar Ligure Occidentale. La nomina è avvenuta con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale.

“Ho accolto con grande piacere questa riconferma che mi permetterà di continuare a lavorare per la categoria degli autotrasportatori operanti in ambito logistico-portuale – ha detto Antonio Marzo – sono molte le sfide che ci attendono, su argomenti già oggetto di analisi e confronti a livello istituzionale. Tra questi anche i noti tempi di attesa che, se non disciplinati, comportano ripercussioni economiche per le imprese del settore.

"Questa nomina mi permetterà di proseguire nel rappresentare le istanze di un comparto che, oltre a quello che rappresenta a livello occupazionale, è molto importante per il servizio che offre al mondo economico”, ha concluso Marzo.