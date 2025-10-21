Domani a Sanremo si accende la canzone d’autore: al via il Premio Tenco 2025, da giovedì a sabato al Teatro Ariston

Prende ufficialmente il via domani, mercoledì 22 ottobre, la nuova edizione del Premio Tenco 2025, la rassegna della Canzone d’Autore più prestigiosa d’Italia e tra le più importanti al mondo. Tre le serate principali, in programma giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ottobre al Teatro Ariston, cuore simbolico della musica italiana. Il tema scelto per quest’anno è “Con la memoria”, filo conduttore che attraverserà l’intera manifestazione. Come spiega il direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi, «la canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva, ma oggi questo esercizio rischia di perdersi. Il nostro intento è riscoprire le radici della musica e della storia, perché solo conoscendole possiamo comprendere davvero il presente».

Premio Tenco alla carriera e riconoscimenti speciali

Il Direttivo del Club Tenco ha assegnato i Premi Tenco 2025 alla carriera a cinque protagonisti della canzone d’autore mondiale: Baustelle, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Il Premio Tenco all’Operatore Culturale andrà invece a Tito Schipa Jr., mentre il Premio Yorum sarà dedicato alla memoria del poeta e attivista palestinese Refaat Alareer, ucciso a Gaza nel 2023. Il riconoscimento sarà consegnato al cantautore e giornalista Nabil Bey Salameh dei Radiodervish, alla presenza di Riccardo Noury di Amnesty International Italia. Per la prima volta, sarà ospite della rassegna anche il Grup Yorum, da cui il premio prende il nome.

Infine, il Premio SIAE verrà conferito a Mimmo Locasciulli, che celebra i cinquant’anni di iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori.

Le Targhe Tenco 2025

Come ogni anno, verranno consegnate anche le Targhe Tenco, assegnate dai giornalisti e dagli esperti del settore ai migliori dischi di canzone d’autore pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025. Ecco i vincitori di questa edizione:

Migliore album in assoluto: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Migliore album in dialetto: Furèsta – La Niña

Migliore album opera prima: Mi piace – Anna Castiglia

Migliore album di interprete: Kaleidoscope – Ginevra Di Marco

Migliore canzone singola: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Migliore album a progetto: Pagani per Pagani – Caroline Pagani

Gli eventi in città

La rassegna si apre domani alle 11 con la masterclass “Lucio Dalla” al Teatro Ariston, dedicata agli studenti delle scuole superiori e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Club Tenco. Interverranno Daniele Caracchi, Bruno Sconocchia, Pierdavide Carone e Ricky Portera, con la moderazione di Marika Amoretti e Stefano Senardi. Nel pomeriggio, spazio alla proiezione del documentario Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta al Cinema Ritz, alla presentazione del libro Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco di Luciano Barbieri, e all’inaugurazione della mostra Nel mirino della memoria di Gianluca Costantini. La giornata si chiuderà con il concerto Ricordo di Pier Paolo Pasolini di Stefano Tessadri e il concerto di apertura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Angelo Valori, con Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi.

Tre serate all’Ariston

Le tre serate principali, presentate da Antonio Silva insieme a Lorenzo Luporini (23 ottobre), Silvia Boschero (24 ottobre) e Andrea Scanzi (25 ottobre), vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale: Simone Cristicchi con Gnu Quartet, Omar Pedrini e Massimo Priviero, Emma Nolde, Alessio Lega, Pierdavide Carone, Moni Ovadia, Michele Gazich, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Gianni Coscia, Guido Baldoni, Lamante, Arianna Antinori, Michele Staino, Giovanna Famulari, Alessandro D’Alessandro e molti altri.

Tra le novità di quest’anno, il lancio della tessera “Amico del Tenco”, riservata agli under 25. Al costo simbolico di 5 euro, consentirà ai giovani di partecipare alle iniziative del Club Tenco, ricevere agevolazioni su biglietti ed eventi e restare aggiornati sulle attività dell’associazione. Gli abbonamenti e i biglietti singoli per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it e aristonsanremo.com, oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21).

Con la sua lunga tradizione di incontro e riflessione sulla musica d’autore, il Premio Tenco continua a essere, a più di cinquant’anni dalla sua nascita, un punto di riferimento unico nel panorama culturale europeo: un luogo dove la memoria, la canzone e l’impegno civile si incontrano per raccontare il presente attraverso la forza della parola e della musica.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 11.00 – Teatro Ariston Masterclass per le scuole “Lucio Dalla”, con Daniele Caracchi e Bruno Sconocchia e insieme agli artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera. Moderano Marika Amoretti e Stefano Senardi

Ore 14.30 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del film “Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta” di Francesco Cordio

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” di Luciano Barbieri editrice Zona

Ore 17.00 – Pigna di Sanremo – Via Palma, 16 Inaugurazione mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo - Ex chiesa Santa Brigida Concerto di Stefano Tessadri

Ore 21.00 – Teatro Casinò Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi – dirige il maestro Angelo Valori e presenta Paolo Talanca. In apertura Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero