Sanremo: il SAPPe incontra i neo agenti di Polizia Penitenziaria del 185° corso all’Istituto Matuziano (Foto)

Nella giornata di ieri una delegazione del SAPPe – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – ha fatto visita ai neo agenti del 185° corso in servizio presso la Casa Circondariale di Sanremo. A rappresentare il sindacato erano presenti il Segretario Regionale Vincenzo Tristaino, i Delegati Provinciali Giuseppe Giangrande e Ciriaco Pannese, insieme ai rappresentanti locali.

Durante l’incontro, il SAPPe – primo sindacato della Polizia Penitenziaria – ha ribadito il proprio impegno nel garantire sostegno, tutela e vicinanza al personale, ascoltando con attenzione le istanze e le proposte dei nuovi agenti. Il confronto si è rivelato partecipato e costruttivo, con l’obiettivo principale di dare il benvenuto ai neo colleghi e trasmettere loro i saluti della Segreteria Regionale.

Al termine della visita, la delegazione sindacale ha inoltre presentato alla Direzione dell’Istituto alcune proposte concrete finalizzate a migliorare il benessere del personale di Polizia Penitenziaria, con particolare attenzione alle esigenze dei nuovi arrivati. Il SAPPe ha infine confermato la propria volontà di continuare a essere una presenza costante sul territorio e accanto agli operatori, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, sicurezza e valorizzazione professionale.