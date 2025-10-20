UIL Poste Liguria denuncia: “Gestione caotica e personale allo stremo in provincia. Sanremo Centro con solo tre sportelli aperti”

La UIL Poste Liguria lancia un nuovo e duro atto d’accusa contro la gestione del personale e degli uffici di Poste Italiane sul territorio provinciale di Imperia, definita “improvvisata, irrazionale e fortemente inefficiente”. A firmare la denuncia è Ferdinando Medaglia, segretario generale del sindacato, che parla senza mezzi termini di una situazione “ormai insostenibile” per i lavoratori e dannosa anche per i cittadini.

Secondo la UIL, l’Azienda continua a perseguire una logica “arcaica e punitiva”, basata sulla pressione costante sui dipendenti per il raggiungimento di obiettivi commerciali e produttivi, ignorando totalmente le segnalazioni e i disagi segnalati sia dal personale che dall’utenza.

“Si assiste – denuncia Medaglia – a scelte organizzative illogiche, come la chiusura contemporanea di più uffici limitrofi, l’ultimo caso quello di Sanremo Centro e Arma di Taggia, con pesanti ricadute sul servizio e sul morale dei lavoratori”.

Il sindacato punta il dito anche contro la cronica carenza di personale, che verrebbe “scaricata sui lavoratori rimasti, costretti a coprire le lacune di un sistema ormai al collasso”. Emblematico il caso dell’ufficio di Sanremo Centro, “che si è trovato a operare con soli tre sportelli aperti, pur essendo il più importante della provincia”. A pesare, secondo UIL Poste, è l’assenza di una “programmazione credibile e di una visione realistica” da parte dei dirigenti provinciali: “Si interviene solo quando si tratta di gestire le ferie residue – ironizza Medaglia – con chiusure improvvisate, sostituzioni casuali e ulteriore esasperazione del personale”.

Il sindacato parla apertamente di una gestione fallimentare e superficiale, che avrebbe portato dipendenti e utenti “a un misto di costernazione e rassegnazione”. “Lo ripetiamo da anni – conclude Medaglia – il problema è semplice: il personale non basta. Ma per la dirigenza, la colpa è sempre dei lavoratori, mai di chi decide”. La UIL Poste Liguria annuncia infine di riservarsi ogni iniziativa utile a tutela dei lavoratori, se la situazione di “indifferenza aziendale” dovesse perdurare.