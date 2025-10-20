Sanremo: una lettrice "Rifiuti abbandonati al Polo Nord tra corso Inglesi e via Galileo Galilei" (Foto)

Una nostra lettrice, Piera, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che, purtroppo, si trascina ormai da ieri nel quartiere Polo Nord di Sanremo, precisamente all’incrocio tra Corso Inglesi e Via Galileo Galilei:

"In quel punto si trovano i bidoni dell’immondizia che, da almeno ventiquattr’ore, sono circondati da sacchi di rifiuti abbandonati a terra, in piena vista di residenti e passanti. È davvero sconfortante constatare come, nonostante a pochi metri di distanza – lungo Corso Inglesi – siano state recentemente installate le nuove isole ecologiche, molti cittadini continuino a comportarsi con inciviltà, maleducazione e totale disinteresse per il decoro urbano. Ma non meno grave è il fatto che, nella mattinata di oggi, non siano stati rimossi, nemmeno parzialmente, i rifiuti o quantomeno a segnalare la situazione affinché qualcuno intervenisse. I sacchi restano infatti lì, nello stesso identico punto da ieri, contribuendo al cattivo odore e dando un’immagine desolante della nostra città. Sanremo merita più rispetto: da parte dei cittadini, che dovrebbero imparare a utilizzare correttamente i punti di raccolta, e da parte di chi è incaricato della pulizia, che dovrebbe vigilare con maggiore attenzione. Mi auguro che questa segnalazione possa servire a sensibilizzare sia chi abbandona i rifiuti, sia chi ha il compito di garantire un servizio efficiente, affinché episodi come questo non si ripetano".