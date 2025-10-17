Sanremo, il Partito Democratico esprime cordoglio per i carabinieri uccisi e solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci

Il Partito Democratico di Sanremo si unisce al cordoglio nazionale per la tragica morte dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, uccisi a Castel d’Azzano durante un intervento di servizio. In occasione dei funerali di Stato, il PD sanremese ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, ricordando i militari come “servitori dello Stato caduti nell’adempimento del loro dovere”. Il partito ha inoltre rivolto un pensiero ai carabinieri, ai poliziotti e al vigile del fuoco rimasti feriti nell’operazione, sottolineando l’importanza del loro quotidiano impegno per la sicurezza del Paese.

Parallelamente, il PD di Sanremo ha espresso una ferma condanna per l’intimidazione subita dal giornalista Sigfrido Ranucci, volto della trasmissione “Report”, la cui auto e quella della figlia sono state colpite da un ordigno esplosivo. “Un fatto ignobile e orribile – si legge nel comunicato – che rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa e a tutti coloro che, come Ranucci, credono nei valori dell’informazione e del giornalismo d’inchiesta”.

Il partito ha ricordato la recente presenza di Ranucci a Sanremo, l’11 febbraio 2025, dove aveva presentato il suo libro “La Scelta” in un incontro organizzato dal Club per l’Unesco di Sanremo, in collaborazione con il Comune e il Casinò. Un’occasione, sottolinea il PD, in cui il giornalista aveva riaffermato il suo impegno per la legalità e la giustizia sociale.

“Vicinanza e solidarietà a Sigfrido Ranucci – conclude la nota – e un pensiero di profondo rispetto per i tre carabinieri caduti. Due episodi diversi, ma entrambi toccano i valori fondamentali di sicurezza, libertà e democrazia che tutti noi dobbiamo difendere ogni giorno”.