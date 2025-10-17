Mercato del venerdì a Ventimiglia, Pd: "Più rigore nel rispetto degli orari di sgombero e nelle operazioni di pulizia dell’area"

"Chiediamo, come gruppo consiliare del PD, più rigore nel rispetto degli orari di sgombero e nelle operazioni di pulizia dell’area sia da parte degli operatori che della ditta che ha in capo il servizio. Chiediamo, inoltre, maggiori controlli sulla corretta posizione dei banchi, delle corsie di emergenza, degli accessi carrai ma soprattutto il ritorno alla lotta nei confronti della vendita di materiale con griffe contraffatte, argomento portato avanti dall’Amministrazione Ioculano e poi via via sempre più abbandonato" - dicono i consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico a Ventimiglia Vera Nesci e Alessandro Leuzzi parlando del mercato del venerdì.

"Sul mercato del venerdì riteniamo sia necessario prevedere un tavolo aperto a tutti coloro che hanno interesse, quali associazioni di categoria, comitati di quartiere e le forze dell'ordine ma, nonostante l'impegno preso dal Sindaco in consiglio comunale, ad oggi non è mai stato attivato" - mettono in risalto Nesci e Leuzzi.

"Periodicamente il centrodestra tira in ballo il taglio delle ore del mercato settimanale, senza però avere una visione complessiva e senza interventi collaterali, come l'apertura del mega parcheggio di corso Genova che è in forte ritardo. Bisogna prima fare delle verifiche sul parcheggio" - sottolineano - "In merito all'argomento del commercio sarebbe, inoltre, necessario che la maggioranza si occupasse del mercato coperto: probabilmente per la messa sulla sicurezza si otterrà un'ulteriore proroga ma è urgente che sia prevista la gara per effettuare i lavori necessari, ad oggi non ancora partita".