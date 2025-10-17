Imperia, riunione in Prefettura sulla prevenzione antimafia: focus su appalti pubblici e controlli interforze

Si è svolta questa mattina, 17 ottobre 2025, presso la Prefettura di Imperia, una riunione dedicata alla prevenzione amministrativa antimafia, presieduta dal Prefetto Antonio Giaccari. All’incontro hanno partecipato il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini, il Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia Colonnello Maurizio Panzironi e i componenti del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), operativo presso la sede territoriale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sull’azione di prevenzione amministrativa condotta sul territorio, con particolare attenzione all’attività del G.I.A., organismo che riunisce tutte le forze di polizia statali e la DIA, e che si occupa di analizzare le dinamiche legate agli appalti pubblici, ai flussi finanziari e alle possibili ingerenze illecite nel mercato.

Durante la riunione è stata ribadita la costante attenzione della Prefettura e delle forze dell’ordine verso ogni procedimento relativo alla realizzazione di opere pubbliche. È stata sottolineata l’importanza della sinergia tra Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e DIA, nel rispetto delle competenze di ciascun ente, per garantire la tutela dell’economia legale, della concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Un focus particolare è stato dedicato agli strumenti pattizi che permettono controlli più incisivi sugli appalti di maggiore rilevanza, con verifiche documentali e accessi interforze nei cantieri, a supporto delle funzioni prefettizie in materia di prevenzione antimafia.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre definiti i raccordi operativi tra le forze di polizia per dare seguito alla recente direttiva del Prefetto rivolta ai Comuni, che estende il controllo antimafia anche alle attività private soggette ad autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso. Il monitoraggio in corso da parte della Prefettura consente di avviare verifiche anche sui rapporti giuridici tra privati e pubbliche amministrazioni, sia in caso di accesso a risorse pubbliche, sia per atti abilitativi rilasciati dagli uffici comunali.

In questa prospettiva si inserisce anche il potenziamento degli Uffici Antimafia della Prefettura, con l’assegnazione di nuove risorse umane coordinate dal Viceprefetto Vicario.