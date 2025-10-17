Sanremo, nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica: in scena lo “Stile Francese di metà Ottocento”

Dopo il tutto esaurito di sabato l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta a tornare al Teatro dell’Opera del Casinò per il concerto “Stile Francese di metà Ottocento" - diretto dal M° Claude Villaret - al quale prenderà parte il pianista canadese Jimmy Brière.

Il programma di sabato 18 ottobre alle 18.00 sarà incentrato su César Franck, una delle principali personalità del romanticismo in Francia. Eccellente organista, volse il suo interesse alla musica di Johann Sebastian Bach, ma subì anche il fascino del romanticismo tedesco, in particolare Brahms, Liszt e Wagner. In campo sinfonico predilesse la forma del poema sinfonico, rispetto alla sinfonia.

Sarà proprio il primo poema sinfonico di Franck - Les Éolides - composto tra il 1875 e il 1876 ad aprire il concerto di domani. Seguiranno le Variazioni sinfoniche op. 46 per pianoforte e orchestra, composte nel 1885 e dedicate a Louis Diémer, grande pianista e compositore francese. Si tratta di un’opera molto particolare nella quale il rapporto tra solista e orchestra è diverso da quello del concerto classico e il pianoforte assume un ruolo concertante.

Il viaggio musicale nella Francia di metà Ottocento si chiuderà con Charles Gounod, una delle principali figure del romanticismo francese che, diversamente da Franck, rivolse il suo interesse maggiore all’opera, all'oratorio, alla musica sacra riservando al settore strumentale un ruolo secondario. Della sua relativamente esigua produzione strumentale fanno parte due sinfonie. Nel corso del concerto di sabato sarà eseguirà la prima. Composta nel 1855 presenta uno stampo classico romantico con un’orchestrazione limpida sorretta da una elegante spontaneità melodica.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17.15 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un breve incontro condotto dal professor Paolo Bianchi, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto sempre più consapevole e completa.

Il calendario completo della stagione e i biglietti sono disponibili sul sito www.sinfonicasanremo.it

Biglietti e abbonamenti sono disponibili anche presso la cassa del Teatro del Casinò ogni martedì dalle 10.30 alle 12.30.