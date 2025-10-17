Sanremo: veicolo abbandonato a Pian della Castagna nell'entroterra: intervento e rimozione della Polizia Municipale

È stato rimosso questa mattina, a cura della Polizia Municipale di Sanremo, un veicolo che da tempo era stato abbandonato nella zona di Pian della Castagna, nell’entroterra cittadino. L’operazione, resa possibile grazie alla segnalazione di alcuni residenti, rientra nell’attività costante di controllo e monitoraggio del territorio portata avanti dal Comando di Polizia Municipale. Gli agenti hanno provveduto alla verifica della situazione, accertando lo stato di abbandono del mezzo, e successivamente hanno coordinato le operazioni di rimozione, restituendo così decoro e sicurezza alla zona.

Il Comandante Fulvio Asconio ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti impegnati quotidianamente nella tutela del territorio: “Ringrazio il personale della Polizia Municipale per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, si occupa non solo della viabilità ma anche del mantenimento del decoro urbano e del rispetto delle regole. Interventi come questo, seppur apparentemente di routine, sono fondamentali per garantire una città più ordinata e vivibile.” Il Comandante ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a continuare a segnalare situazioni di degrado o abbandono sul territorio comunale: “La collaborazione della cittadinanza è preziosa – ha aggiunto Asconio – perché consente di intervenire con tempestività e di mantenere alta l’attenzione su tutto il territorio, anche nelle aree più periferiche.”

L’intervento di oggi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di costante cura e vigilanza che la Polizia Municipale di Sanremo dedica al benessere della comunità.