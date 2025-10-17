 / Cronaca

Cronaca | 17 ottobre 2025, 13:57

Ospedaletti, grave incidente in moto: 50enne cade da solo, trasportato in codice rosso al Santa Corona

Intervento dell'elicottero 'Grifo'

Ospedaletti, grave incidente in moto: 50enne cade da solo, trasportato in codice rosso al Santa Corona

Grave incidente intorno alle 12.10 di oggi a Ospedaletti, lungo corso Regina Margherita. Un uomo di circa 50 anni, alla guida della propria moto, è caduto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe riportato un trauma cranico di particolare gravità. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai volontari della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure. Vista la situazione critica, l’uomo è stato intubato sul luogo dell’incidente e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elicottero Grifo.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, temporaneamente rallentata durante le operazioni di soccorso. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento.

Carlo Alessi

