La Protezione Civile di Ospedaletti ricorda Gilberto Chiappa: cerimonia in sua memoria e consegna di un mezzo di soccorso

Domani alle 10.30, nella sede della Protezione Civile di Ospedaletti in corso Marconi 82 (sul circuito), si terrà una cerimonia commemorativa dedicata a Gilberto Chiappa, indimenticato presidente dell’associazione, a quasi un anno dalla sua scomparsa. L’iniziativa vuole ricordare in modo concreto l’impegno e la dedizione di Chiappa, che per anni ha lavorato con passione per la crescita del volontariato di Protezione Civile e per la collaborazione tra le diverse realtà associative, favorendo la condivisione di mezzi, attrezzature e conoscenze.

Durante la manifestazione sarà consegnata un’automedica Renault Kangoo, di proprietà della Protezione Civile di Ospedaletti, al gruppo di Protezione Civile “A. Calissano” dell’Associazione Nazionale Alpini di Alessandria. Il veicolo, non più utilizzato proficuamente dall’associazione, sarà destinato ai trasporti sanitari leggeri per i degenti della casa di riposo di Solero (AL). Sul mezzo sarà apposta la dedica: “In memoria di Gilberto Chiappa, Volontario di Ospedaletti, Cavaliere della Repubblica”. Nel corso della cerimonia verrà inoltre conferito il titolo di Presidente Onorario al socio anziano Nino Calvini, come riconoscimento per la sua lunga e instancabile attività a favore dell’associazione e della comunità locale.

All’evento sono attesi il Sindaco di Ospedaletti, diverse autorità locali e delegazioni di associazioni di volontariato, che si uniranno nel ricordo di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per il volontariato cittadino.