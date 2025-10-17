Bordighera, in arrivo le nuove ecoisole informatizzate: tessera sanitaria per l’accesso e rifiuti più tracciabili

In questi giorni sono in corso di installazione a Bordighera le nuove ecoisole informatizzate finanziate con il bando PNRR per l’ambito ventimigliese.

Il Comune informa che, per il loro uso, è necessario:

avvicinare la tessera sanitaria al lettore ottico

passare la mano dinanzi allo sportello che si desidera utilizzare

a seguire, conferire i rifiuti

I titolari di case vacanza e B&B potranno compilare l’apposito modulo di richiesta e ritirare l’apposita tessera presso l’Ufficio IAT in via Vittorio Emanuele 172. Per ogni struttura sarà consegnata una prima tessera gratuita. Ulteriori tessere verranno consegnate a pagamento.

Si ricorda che, nei mesi di ottobre e novembre, l’Ufficio IAT osserverà il seguente orario.

Lunedì-martedì-venerdì-sabato

· mattina: 10:00-13:00

· pomeriggio: 15:30-17:30

Mercoledì

· mattina: chiuso

· pomeriggio: 14:30-17:30

Giovedì

· mattina: 9:00-13:00

· pomeriggio: 15:30-17:30

L’Ufficio sarà chiuso la domenica.