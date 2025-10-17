 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 13:16

Bordighera, in arrivo le nuove ecoisole informatizzate: tessera sanitaria per l’accesso e rifiuti più tracciabili

Installazione in corso grazie ai fondi PNRR. Tessere dedicate per case vacanza e B&B disponibili presso l’Ufficio IAT

Bordighera, in arrivo le nuove ecoisole informatizzate: tessera sanitaria per l’accesso e rifiuti più tracciabili

In questi giorni sono in corso di installazione a Bordighera le nuove ecoisole informatizzate finanziate con il bando PNRR per l’ambito ventimigliese.

 Il Comune informa che, per il loro uso, è necessario:

  •        avvicinare la tessera sanitaria al lettore ottico
  •        passare la mano dinanzi allo sportello che si desidera utilizzare
  •        a seguire, conferire i rifiuti

I titolari di case vacanza e B&B potranno compilare l’apposito modulo di richiesta e ritirare l’apposita tessera presso l’Ufficio IAT in via Vittorio Emanuele 172. Per ogni struttura sarà consegnata una prima tessera gratuita. Ulteriori tessere verranno consegnate a pagamento.

Si ricorda che, nei mesi di ottobre e novembre, l’Ufficio IAT osserverà il seguente orario.

Lunedì-martedì-venerdì-sabato 

·         mattina: 10:00-13:00
·         pomeriggio: 15:30-17:30

Mercoledì

·         mattina: chiuso
·         pomeriggio: 14:30-17:30

Giovedì

·         mattina: 9:00-13:00
·         pomeriggio: 15:30-17:30

L’Ufficio sarà chiuso la domenica.

