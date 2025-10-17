Bordighera, il Sindaco Ingenito incontra il nuovo Comandante della Delegazione di Spiaggia

Questa mattina Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, ha incontrato a Palazzo Garnier il Luogotenente Giovanni Larizza, nuovo Comandante della Delegazione di Spiaggia, accompagnato dal Luogotenente Simone Augusto Barillari, prossimo a nuovo incarico in altra sede.

“In un clima sereno e fattivo, abbiamo avuto modo di confrontarci sulle prospettive dell’approdo turistico. Sono certo che collaboreremo per la sicurezza e lo sviluppo di questa fondamentale infrastruttura in totale sinergia, continuando il percorso virtuoso che abbiamo compiuto in questi anni con il Luogotenente Barillari.” Commenta il Sindaco Ingenito. “Al Comandante Larizza i nostri migliori auguri di buon lavoro.”