Barriera autostradale, lavori nella galleria di Airole e limiti di velocità sulla SS20: il sindaco di Breil scrive a Flavio Di Muro

Il sindaco di Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, ha inviato una lettera ufficiale al primo cittadino di Ventimiglia, Flavio Di Muro, per segnalare le «notevoli difficoltà» che i residenti della valle della Roya e della Bévéra incontrano quotidianamente negli spostamenti verso e all’interno del territorio italiano. Nella missiva, Olharan richiama l’attenzione sulle criticità legate a due punti nevralgici della viabilità transfrontaliera: la nuova barriera autostradale di Ventimiglia e le gallerie di Airole.

Il sindaco francese sottolinea come, nonostante i 50 milioni di euro investiti nella riqualificazione del casello autostradale di Ventimiglia e nelle nuove rampe di accesso all’autostrada Aecòs, la situazione del traffico sia «molto meno fluida di prima». Secondo Olharan, le cause sarebbero «una gestione poco efficace del traffico» e «ritardi nell’apertura delle barriere». Ma la preoccupazione maggiore riguarda la sicurezza stradale: il nuovo tracciato, infatti, obbligherebbe a un incrocio pericoloso tra i veicoli in uscita dalla Francia e quelli in entrata in autostrada. «Ciò crea un elevato rischio di collisione e contribuisce alla congestione del traffico», scrive il sindaco.

Altro nodo critico, secondo Olharan, sono i lavori interminabili nelle gallerie di Airole. Ricordando che nel febbraio 2022 i sindaci della Roya avevano ottenuto la promessa di completare i lavori entro il 31 maggio dello stesso anno, Olharan denuncia come, a distanza di oltre tre anni e mezzo, «il cantiere non sia ancora terminato» e la segnaletica provvisoria resti in vigore. L’assenza di indicazioni chiare sui limiti di velocità – «30, 50 o 70 km/h» – creerebbe, a suo dire, «una notevole incertezza giuridica» per gli automobilisti, già penalizzati in passato da numerose multe dovute ai nuovi autovelox installati lungo il percorso.

Il sindaco di Breil chiede quindi al collega di Ventimiglia di farsi portavoce delle istanze dei residenti della Roya presso l’ANAS, la società Concessioni del Tirreno e le autorità competenti, per sollecitare il completamento dei lavori, il ripristino del limite di velocità a 70 km/h senza autovelox e la riapertura della vecchia strada come alternativa alle gallerie. La lettera si chiude con un tono di collaborazione istituzionale, ma anche con la ferma richiesta di «intervenire rapidamente per migliorare la mobilità e la sicurezza» in un’area transfrontaliera che da anni soffre le conseguenze di cantieri e infrastrutture incomplete.