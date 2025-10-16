Frecciarosa fa tappa a Sanremo: la prevenzione viaggia sui binari della salute con Intercity (Foto)

La prevenzione viaggia sui binari della Liguria. Questa mattina il treno Intercity è arrivato a Sanremo, trasformando il viaggio in un vero e proprio ambulatorio itinerante tra consulti, materiale informativo e dialoghi con i passeggeri, grazie al progetto nazionale di Frecciarossa dedicato alla salute femminile e alla lotta contro il tumore al seno.

A bordo, tra Genova e Sanremo, sono state effettuate quattro visite di prevenzione oncologica, con particolare attenzione ai fattori di rischio modificabili e alla prevenzione primaria. Numerose le domande sul vaccino contro il papilloma virus (HPV) e sull’importanza dello screening della cervice uterina, spesso effettuato ancora tramite ginecologo anziché attraverso il percorso di screening organizzato.

Molti passeggeri hanno mostrato grande interesse anche per la prevenzione dermatologica, oltre che per i controlli al seno e le mammografie, eseguite in buona percentuale. “Rispetto agli anni passati – ha spiegato la dottoressa Maria Grazia Razeti, oncologa dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, presente sul treno – abbiamo riscontrato una maggiore conoscenza dei percorsi di prevenzione. È un segnale incoraggiante, ma serve continuare a informare, soprattutto le fasce più giovani”.

Al suo fianco viaggiava Cristina Barberi della Fondazione IncontraDonna, ex paziente oncologica che da anni promuove il progetto: “Essere qui significa portare la prevenzione nelle mani delle persone, in un luogo quotidiano come un treno, dove ci si sente più vicini e più aperti al dialogo”.

Durante il tragitto, il “Vademecum della Salute”, realizzato con il Ministero della Salute, è andato letteralmente a ruba, segno dell’interesse dei cittadini per le buone pratiche di salute e per le informazioni su stili di vita e controlli periodici.

Il progetto, promosso da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e insignito per il terzo anno della Medaglia del Presidente della Repubblica, quest’anno ha visto per la prima volta la partecipazione dei treni Intercity della Liguria.

Il treno è partito da Genova Piazza Principe alle 10.58, ha raggiunto Sanremo alle 12.41 e nel pomeriggio farà ritorno a Genova alle 17.05, con fermate intermedie a Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Imperia e Taggia Arma.

Un viaggio simbolico ma concreto, che porta un messaggio semplice e potente: la prevenzione non deve aspettare, può iniziare anche su un treno.