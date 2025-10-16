Ventimiglia: UNITRE Intemelia, quarant’anni di cultura e una nuova stagione di entusiasmo

La UNITRE Intemelia si prepara a ripartire con rinnovato slancio, celebrando oltre quarant’anni di attività sociale e culturale sul territorio. Un traguardo importante, che testimonia la vitalità e la continuità di un progetto educativo rivolto a tutte le età, fondato sulla condivisione del sapere, sull’incontro e sulla crescita personale.

L’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 si terrà sabato 18 ottobre alle ore 15:30 presso il suggestivo Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, cornice storica e simbolica di grande valore. A dare avvio ufficiale alle attività sarà la prolusione del dott. prof. Claudio De Michelis, che affronterà il tema “Mens sana in corpore sano”, un invito a riflettere sull’equilibrio tra mente e corpo, tra cultura e benessere, in linea con la filosofia della UNITRE.

A partire dal 20 ottobre, nelle sedi di Bordighera e Ventimiglia, prenderanno il via gli incontri pomeridiani, dalle 15:30 alle 17:30, con un ricco ventaglio di proposte culturali. I corsi spaziano dalla storia generale e locale alla religione, dalla geografia all’arte, passando per l’erboristeria, il diritto, il dialetto, la poesia, la letteratura, l’archeologia e la medicina. Un’offerta ampia e articolata, resa possibile grazie all’impegno di circa trenta docenti, tra laureati ed esperti, che mettono a disposizione le proprie competenze per costruire un ambiente stimolante e inclusivo.

Oltre alle lezioni frontali, sono previste visite didattiche legate alle materie trattate o in occasione di eventi artistici e culturali esterni. Tra le prime iniziative in programma, è in fase organizzativa la partecipazione alla rappresentazione della Cavalleria Rusticana presso il Teatro Carlo Felice di Genova, prevista per il 15 novembre alle ore 15:30, un’opportunità per vivere l’opera in un contesto prestigioso e condividere un’esperienza culturale significativa.

Il Consiglio Direttivo della UNITRE Intemelia auspica una partecipazione numerosa sia alla cerimonia inaugurale che ai corsi, sottolineando il valore della formazione continua e della socialità come strumenti di arricchimento personale e collettivo.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 17 ottobre, ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00, presso le sedi di Bordighera e Ventimiglia. Un’occasione da non perdere per entrare a far parte di una comunità viva, curiosa e appassionata.