Ventimiglia accende i motori: domenica prossima arriva la prima edizione di “Motori in Riviera”

Ventimiglia si prepara a trasformarsi, domenica 19 ottobre, nella capitale della passione automobilistica con la prima edizione di “Motori in Riviera”, un grande evento dedicato agli amanti delle quattro ruote. L’iniziativa, organizzata dalla Confesercenti con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e la collaborazione della società Cala del Forte, sotto la direzione di Sergio Carazza, promette di regalare una giornata di spettacolo, eleganza e adrenalina.

Protagoniste assolute saranno oltre 100 auto d’epoca e Supercar provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee. Un’esposizione unica che permetterà al pubblico di ammirare da vicino autentici capolavori della storia dell’automobilismo: dalle iconiche Ferrari, Lamborghini e Porsche, alle eleganti Aston Martin e BMW degli anni ’30, fino a modelli rari come la Lancia Artena “Garavini”. Tra i veicoli più curiosi anche il camper dedicato ai mitici “Nomadi” e una Harley Davidson d’epoca, simboli di libertà e stile.

Le auto saranno esposte in due suggestive location della città:

- dalle 10 alle 14 nell’esclusivo porto turistico “Cala del Forte” (Marina San Giuseppe);

- dalle 15 nella centrale Piazza della Libertà, di fronte al Municipio.

La premiazione è prevista alle 14:15, mentre il gran finale sarà alle 17:30 con una sfilata da Ventimiglia a Bordighera e ritorno, un’occasione per vedere i bolidi in movimento lungo il suggestivo tracciato costiero della Riviera dei Fiori. “Motori in Riviera” non sarà soltanto un’esposizione di automobili, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, unendo la passione per i motori alla scoperta delle bellezze di Ventimiglia e del suo nuovo porto turistico. Un evento che celebra la cultura motoristica e il fascino intramontabile delle auto d’epoca e delle Supercar moderne, rendendo la città ligure un punto di riferimento per collezionisti, appassionati e curiosi.