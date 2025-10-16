Il docufilm “Cartas de Calvino” arriva a Roma: domenica 19 ottobre al Campidoglio la proiezione con Monica Marziota

Nell'ambito delle giornate dedicate alla cultura cubana , una presentazione d’eccezione in programma domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 16.30, presso il Campidoglio.

Protagonista dell’evento sarà Monica Marziota, interprete e voce di questo raffinato progetto cinematografico che intreccia musica, letteratura e memoria, ispirandosi al pensiero e all’eredità culturale di Italo Calvino.

“Cartas de Calvino” è un viaggio poetico tra immagini, parole e suoni, che restituisce la forza evocativa delle lettere e delle riflessioni di uno degli autori più amati del Novecento. Dopo l’accoglienza calorosa del pubblico ligure, la tappa romana rappresenta un nuovo momento di incontro tra arte, emozione e cultura.

L’appuntamento al Campidoglio offrirà al pubblico la possibilità di scoprire più da vicino il progetto e dialogare con i protagonisti, in un pomeriggio dedicato alla bellezza delle idee e delle contaminazioni artistiche.